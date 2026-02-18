Si finge carabiniere e truffa un anziano 42enne denunciato nel Trapanese
Un uomo di 42 anni, originario della Puglia, ha truffato un anziano di 78 anni nel Trapanese fingendosi un carabiniere. La vicenda si è verificata quando il truffatore ha contattato la vittima tramite una telefonata, usando un falso distintivo e creando un senso di urgenza. I carabinieri di Salemi hanno identificato e denunciato il sospetto, che aveva anche installato un dispositivo tecnologico per convincere l’anziano di essere realmente un ufficiale delle forze dell’ordine.
La Truffa del Finto Carabiniere: Un Anziano del Trapanese Raggirato con un Esca Tecnologica. Un quarantaduenne pugliese è stato denunciato dai carabinieri di Salemi, nel Trapanese, per aver truffato un anziano di 78 anni, spacciandosi per un militare dell’Arma. La vittima, raggirata con un sofisticato schema che ha sfruttato la clonazione di un numero di telefono della polizia, ha perso 19.500 euro, sventando però un secondo tentativo di prelievo di ulteriori 35.000 euro. L’episodio, avvenuto il 18 febbraio 2026, mette in luce la crescente vulnerabilità degli anziani di fronte alle truffe online e la necessità di una maggiore consapevolezza digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu
