Si finge carabiniere e tenta la truffa con un numero falso | denunciato 32enne

Un uomo di 33 anni di Cava de' Tirreni è stato denunciato dai carabinieri di Sorgono, in Sardegna, per aver tentato di mettere a segno una truffa fingendosi un carabiniere e utilizzando un numero falso. L'episodio evidenzia i rischi legati alle truffe telefoniche e la crescente attenzione delle forze dell'ordine nel contrastarle.

Un 33enne di Cava de' Tirreni è stato denunciato, nei giorni scorsi, dai carabinieri di Sorgono (Sassari) perchè accusato di tentata truffa e sostituzione di persona. L'indagine, avviata ad agosto, è scattata dopo la denuncia di un cittadino del paese, contattato telefonicamente da un sedicente.

