Reggio Calabria si finge carabiniere e si fa consegnare i gioielli da un’anziana | arrestato Il video

Ilfattoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un’anziana di Reggio Calabria è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo, spacciandosi per un tenente dei carabinieri, ha contattato la vittima sostenendo che fosse coinvolta in una presunta rapina avvenuta nei giorni precedenti e l’ha convinta a consegnargli gioielli per un valore stimato di circa 30mila euro. Informata della vicenda, la Stazione di Reggio Calabria Principale ha avviato le indagini e, grazie alle descrizioni e alle informazioni fornite dalla vittima, i militari hanno potuto ricostruire i movimenti del sospetto e segnalare la sua posizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

reggio calabria si finge carabiniere e si fa consegnare i gioielli da un8217anziana arrestato il video

© Ilfattoquotidiano.it - Reggio Calabria, si finge carabiniere e si fa consegnare i gioielli da un’anziana: arrestato. Il video

Approfondisci con queste news

reggio calabria finge carabiniereReggio Calabria, si finge Tenente dei Carabinieri e ruba gioielli per 30 mila euro ad un’anziana: arrestato - Nel cuore di Reggio Calabria, un uomo è ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un’anziana ... Segnala strettoweb.com

reggio calabria finge carabiniereSi finge Carabiniere e truffa un’anziana per 30 mila euro, un arresto a Reggio – VIDEO - I militari lo hanno intercettato in autostrada e recuperato i gioielli sottratti ... Riporta corrieredellacalabria.it

reggio calabria finge carabiniereSi finge un carabiniere per truffare anziana, ma viene scoperto ed arrestato - Un nuovo colpo al fenomeno delle truffe agli anziani è stato messo a segno dai Carabinieri di Reggio Calabria. Lo riporta cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Reggio Calabria Finge Carabiniere