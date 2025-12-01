Reggio Calabria si finge carabiniere e si fa consegnare i gioielli da un’anziana | arrestato Il video

Un uomo ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un’anziana di Reggio Calabria è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo, spacciandosi per un tenente dei carabinieri, ha contattato la vittima sostenendo che fosse coinvolta in una presunta rapina avvenuta nei giorni precedenti e l’ha convinta a consegnargli gioielli per un valore stimato di circa 30mila euro. Informata della vicenda, la Stazione di Reggio Calabria Principale ha avviato le indagini e, grazie alle descrizioni e alle informazioni fornite dalla vittima, i militari hanno potuto ricostruire i movimenti del sospetto e segnalare la sua posizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

