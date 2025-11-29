Si celebra il 1° dicembre la Giornata Mondiale contro l’Aids

Ilpiacenza.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, Gilead Sciences, Società bioinformatica statunitense, presente in 35 Paesi nel mondo ed anche in Italia, attiva nell’ambito della ricerca, sviluppo e commercializzazione di farmaci, lancia “Choose You = La scelta sei Tu”, la nuova campagna di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Celebra 1176 Dicembre Giornata