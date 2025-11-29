Si celebra il 1° dicembre la Giornata Mondiale contro l’Aids
In occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, Gilead Sciences, Società bioinformatica statunitense, presente in 35 Paesi nel mondo ed anche in Italia, attiva nell’ambito della ricerca, sviluppo e commercializzazione di farmaci, lancia “Choose You = La scelta sei Tu”, la nuova campagna di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
