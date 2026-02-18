si apre la quaresima la messa di gambelli in duomo

Il 18 febbraio 2026, l’arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, ha inaugurato la Quaresima con la messa del Mercoledì delle Ceneri in Duomo. La cerimonia ha attirato molti fedeli, che hanno assistito all’evento in una chiesa gremita. Dopo la celebrazione, Gambelli ha annunciato che ogni venerdì durante la Quaresima visiterà strutture di assistenza e carità in città, per portare conforto e ascoltare le necessità delle persone. La prima tappa sarà un centro di accoglienza nel quartiere di Sant’Ambrogio.

Firenze, 18 febbraio 2026 - Mercoledì 18 febbraio l' arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli celebra alle 18 in Cattedrale la messa del Mercoledì delle Ceneri, e poi ogni venerdì del tempo di Quaresima farà visita ad alcuni luoghi della carità che si trovano. Dunque comincia il tempo della Quaresima, i 40 giorni che precedono la settimana santa di Pasqua, e che sono un invito anche a riprendere senso e controllo della vita, nel tempo della dispersione mediatica e digitale, ma non solo. Preghiera, digiuno ed elemosina sono i pilastri di questo cammino e i significati vanno colti in profondità. La Quaresima dei cattolici e il tempo di digiuno del Ramadan per i musulmani sono quest'anno quasi coincidenti e Gambelli si è rivolto con una lettera ai musulmani presenti nel territorio della diocesi: “La pace è un cantiere aperto a tutti, non solo agli specialisti, ai sapienti e agli strateghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

