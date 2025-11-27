Viabilità per lo ?Shuttle? ancora ritardi | la fine dei lavori slitta all' estate del 2026rimandata a quest?estate

Quotidianodipuglia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Shuttle tra ospedale ed aeroporto, ancora ritardi. E così, il Comune concede una proroga sino al 30 giugno prossimo per il completamento dei lavori. Un nuovo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

viabilit224 per lo shuttle ancora ritardi la fine dei lavori slitta all estate del 2026rimandata a questestate

© Quotidianodipuglia.it - Viabilità per lo ?Shuttle?, ancora ritardi: la fine dei lavori slitta all'estate del 2026rimandata a quest?estate

Leggi anche questi approfondimenti

viabilit224 shuttle ritardi fineViabilità per lo “Shuttle”, ancora ritardi: la fine dei lavori slitta all'estate del 2026 - E così, il Comune concede una proroga sino al 30 giugno prossimo per il completamento dei lavori. Segnala quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Shuttle Ritardi Fine