Short Track la staffetta femminile è d’argento dopo un bel duello con l’Olanda

La staffetta femminile di short track conquista una medaglia d’argento agli Europei di Tilburg, confermando il buon livello della squadra italiana. Dopo i bronzi di Nadalini ed Confortola, questa prestazione rappresenta un ulteriore risultato positivo per il movimento nazionale, frutto di impegno e determinazione nelle gare in corso nei Paesi Bassi.

Dopo i due bronzi di Thomas Nadalini ed Elisa Confortola, arriva anche la medaglia d’argento della staffetta femminile agli Europei di short track in corso di svolgimento a Tilburg nei Paesi Bass i. Il quartetto azzurro composto da Arianna Sighel, Martina Valcepina, Elisa Confortola ed Arianna Fontana ha concluso al secondo posto al termine di un acceso duello con le padrone di casa. Una finale caratterizzata anche dalla caduta di Francia ed Ungheria, che hanno così lanciato Italia ed Olanda verso la sfida per la medaglia d’oro. Purtroppo negli ultimi giri Arianna Fontana è rimasta penalizzata da una mossa delle transalpine, che sono state successivamente squalificate dalla giusta. 🔗 Leggi su Oasport.it

