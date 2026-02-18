short track pietro sighel per invertire il trend e arianna fontana vuole fare la storia alle olimpiadi

Pietro Sighel si impegna a cambiare rotta e Arianna Fontana punta a scrivere un nuovo capitolo nella storia dei Giochi Olimpici. La pista di Assago si anima con l’attesa di imprese che vanno oltre il risultato, mentre atleti e tifosi si preparano a vivere momenti intensi.

L’anello di ghiaccio del Forum di Assago si prepara a diventare teatro di storie che vanno oltre il cronometro e le classifiche. Oggi prenderà il via il quinto giorno del programma dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, e per l’Italia non sarà soltanto una giornata di gare, ma un passaggio carico di significati profondi. In gioco c’è la voglia di riscatto, declinata in modi diversi, di due volti simbolo della Nazionale: Pietro Sighel e Arianna Fontana. Lo spettacolo dei pattini veloci proseguirà con l’obiettivo di dare continuità a quanto di buono è stato costruito finora. 🔗 Leggi su Oasport.it

Short Track, l’Italia sogna una serata importante. Tornano Pietro Sighel ed Arianna FontanaQuesta sera lo short track torna sotto i riflettori in Italia.

LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Arianna Fontana e Pieto Sighel tornano in garaQuesta mattina alla Ice Skating Arena di Milano si accendono i riflettori sulla seconda giornata di gare di short track ai Giochi Olimpici 2026.

