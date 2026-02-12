Questa mattina alla Ice Skating Arena di Milano si accendono i riflettori sulla seconda giornata di gare di short track ai Giochi Olimpici 2026. Arianna Fontana e Pietro Sighel tornano in pista dopo aver concluso le prime manche, pronti a conquistare punti importanti. La tensione è alta, e gli appassionati seguono ogni movimento in diretta, sperando in nuove medaglie per l’Italia.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. L ’entusiasmo è ancora palpabile dopo la straordinaria medaglia d’oro conquistata dall’Italia nella staffetta mista, primo titolo olimpico di Milano Cortina 2026 per la spedizione azzurra. Una vittoria che ha acceso il Forum di Assago e che porta la firma, tra gli altri, di Pietro Sighel e Arianna Fontana, protagonisti assoluti e pronti a tornare subito in pista nella seconda giornata di gare dello short track, in programma giovedì 12 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Arianna Fontana e Pieto Sighel tornano in gara

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti sulle gare e sui risultati.

