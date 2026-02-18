Short track oggi Olimpiadi 2026 | orari 18 febbraio tv streaming italiani in gara
Oggi, al Forum di Assago, si svolge una delle tappe più attese delle Olimpiadi 2026, quando si tengono le gare di short track. La serata, che inizia alle 18 febbraio, vede in pista diversi atleti italiani pronti a sfidarsi. La gara sarà trasmessa sia in tv che in streaming, attirando numerosi appassionati.
Grande attesa al Forum di Assago per una serata che promette spettacolo, in cui si svolgerà la penultima sessione dello short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 18 febbraio, verranno assegnati due titoli e l'Italia ha ambizioni di medaglia (e forse anche di vittoria) in entrambi gli eventi previsti stasera. Pietro Sighel e Thomas Nadalini fanno parte del gruppo di pretendenti al podio nei 500 metri, mentre Lorenzo Previtali può già essere soddisfatto di aver raggiunto i quarti di finale e non sarà facile superare un altro turno. Pronostico incerto per la finale della staffetta femminile, in cui le azzurre trascinate da Arianna Fontana ed Elisa Confortola proveranno a fare il colpaccio sfidando le quotate Olanda, Corea del Sud e Canada.
