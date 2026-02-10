Quando lo short track oggi in tv Olimpiadi | orari martedì 10 febbraio streaming italiani in gara

Domani, martedì 10 febbraio, inizia lo short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli italiani saranno in gara fin dal primo giorno. La gara si svolgerà in diretta streaming e in TV, con molti occhi puntati sui velocisti italiani. È il primo momento di una lunga serie di competizioni che promettono emozioni e sorprese.

Domani, martedì 10 febbraio, prenderà il via il programma dallo short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio meneghino lo spettacolo dei pattini veloci avrà inizio e in casa Italia si vorrà rispondere presente con decisione per iniziare col piglio giusto questa nuova avventura a Cinque Cerchi. LA DIRETTA LIVE DELLO SHORT TRACK DALLE 10.30 Nelle batterie dei 500 metri femminili e dei 1000 metri maschi fari puntati su Arianna Fontana e Pietro Sighel. La campionessa valtellinese, alla sesta partecipazione olimpica, si presenta ai nastri di partenza con tanta voglia di far bene, caricata anche dal fatto di essere stata portabandiera nella splendida cerimonia d’apertura allo stadio San Siro di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando lo short track oggi in tv, Olimpiadi: orari martedì 10 febbraio, streaming, italiani in gara Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina A che ora lo short track domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 10 febbraio, streaming, italiani in gara Domani alle 10, gli italiani scendono in pista nello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Europei short track 2026 oggi: orari 17 gennaio, tv, streaming, italiani in gara Oggi, sabato 17 gennaio, si svolge la seconda giornata degli Europei di short track 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi | Short track; Lo Short Track alle Olimpiadi Invernali: il brivido della pista corta tra traiettorie millimetriche e sorpassi al cardiopalma; Short Track, 8° posto per la staffetta femminile ai Mondiali junior di Salt Lake City; Tutti gli sport di Milano-Cortina, la guida: 16 discipline, 116 medaglie d'oro. Pietro Sighel: «Lo short track merita più spazio»Una questione di famiglia, di ghiaccio e di destino. Pietro Sighel arriva all’Olimpiade di Milano da uomo copertina dello short track azzurro, con un cognome che pesa e protegge allo ... ilmattino.it Short track, Arianna Fontana e Pietro Sighel osservati speciali nel day-1 alle Olimpiadi. Staffetta mista a caccia del podioOggi, martedì 10 febbraio, si alza il sipario sul programma dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio del Forum di ... oasport.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, short track: a che ora e dove vedere in tv Arianna Fontana facebook Short Track in pista i fratelli Sighel che si racconta nel pre-gara x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.