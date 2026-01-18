Europei short track 2026 oggi | orari 18 gennaio tv streaming italiani in gara

Oggi, domenica 28 gennaio, si conclude la terza e ultima giornata degli Europei di short track 2026. In questa occasione si svolgono le ultime gare, con gli italiani ancora in corsa. Di seguito gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, e tutte le informazioni sui partecipanti italiani in gara.

Oggi, domenica 28 gennaio, andrà in scena la terza e ultima giornata di gare degli Europei 2026 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Tilburg (Paesi Bassi), assisteremo alle ultime finali che definiranno il quadro in questa rassegna continentale. L’Italia cercherà di conquistare altri podi, dopo le tre medaglie di ieri (1 argento, 2 bronzi) Fari puntati sui 1000 metri maschili dove Pietro Sighel, il migliore nel World Tour in questa specialità, cercherà di lasciare il segno. Un impiego limitato nei campionati del 26enne trentino, per una preparazione strettamente incentrata sui Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei short track 2026 oggi: orari 18 gennaio, tv, streaming, italiani in gara Leggi anche: Europei short track 2026 oggi: orari 17 gennaio, tv, streaming, italiani in gara Leggi anche: Europei short track 2026 oggi: orari 16 gennaio, tv, streaming, italiani in gara La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Short track, la squadra dell'Italia per i Campionati europei 2026 a Tilburg: il programma e dove vedere le gare; Short Track, Europei di Tilburg: grande avvio per l’Italia nella giornata inaugurale; Calendario Europei short track 2026: programma, orari, tv, streaming; Europei short track, per l'Italia tris di medaglie nella seconda giornata. Europei short track 2026 oggi: orari 18 gennaio, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, domenica 28 gennaio, andrà in scena la terza e ultima giornata di gare degli Europei 2026 di short track. oasport.it

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: bronzi per Confortola e Nadalini, argento dell’Italia femminile nella staffetta! - 41 Domani ci sarà la terza e ultima giornata di gare, con l'Italia che punterà altre medaglie per cercare di ... oasport.it

Europei short track, per l'Italia tris di medaglie nella seconda giornata - Argento per la staffetta femminile, con il quartetto composto da Martina Valcepina, Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Fontana. sport.sky.it

«La sua condizione appare in netta crescita. E sulla sua esperienza, naturalmente, non si discute. » Nella prima giornata di finali agli Europei di short track a Tilburg, l’Italia ha portato a casa un bottino di tutto rispetto: un argento e due bronzi, tutti in specialità o - facebook.com facebook

CHE SQUADRAAAAAAAA Gli Europei di short track iniziano con tre medaglie per l’ #ItaliaTeam a Tilburg! staffetta femminile Thomas Nadalini, 1500 metri maschili Elisa Confortola, 1000 metri femminili Un sabato speciale nei Paesi Bassiiiiiiiiiiiiiii x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.