Oggi, al Forum di Assago, si svolge una delle gare di short track più attese di Milano Cortina 2026, a causa della presenza di atleti italiani pronti a contendersi medaglie importanti. La serata, che inizia alle 18 febbraio, sarà trasmessa in diretta streaming e promette emozioni forti con le sfide tra i migliori velocisti su ghiaccio.

Grande attesa al Forum di Assago per una serata che promette spettacolo, in cui si svolgerà la penultima sessione dello short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 18 febbraio, verranno assegnati due titoli e l’Italia ha ambizioni di medaglia (e forse anche di vittoria) in entrambi gli eventi previsti stasera. LA DIRETTA LIVE DELLO SHORT TRACK DALLE 20.15 Pietro Sighel e Thomas Nadalini fanno parte del gruppo di pretendenti al podio nei 500 metri, mentre Lorenzo Previtali può già essere soddisfatto di aver raggiunto i quarti di finale e non sarà facile superare un altro turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari 18 febbraio, streaming, italiani in gara

Short track oggi, Olimpiadi 2026: orari 18 febbraio, tv, streaming, italiani in garaOggi, al Forum di Assago, si svolge una delle tappe più attese delle Olimpiadi 2026, quando si tengono le gare di short track.

Europei short track 2026 oggi: orari 18 gennaio, tv, streaming, italiani in garaOggi, domenica 28 gennaio, si conclude la terza e ultima giornata degli Europei di short track 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.