Short track argento per la staffetta donne Fontana a 14 medaglie supera Mangiarotti Sighel furioso diserta la finalina

La staffetta femminile di short track conquista l’argento, portando Fontana a superare Mangiarotti con 14 medaglie vinte. La gara si è svolta con intensi scambi e un finale emozionante, mentre Meloni era presente tra il pubblico. Pietro Sighel, coinvolto in un contatto con un avversario, cade in semifinale e si rifiuta di partecipare alla finalina, protestando contro le decisioni dei giudici. La competizione ha mostrato tensioni e momenti di grande adrenalina, lasciando gli spettatori senza parole.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è alzata in piedi per applaudire il quartetto azzurro composto da Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel che si è aggiudicato l'argento nella staffetta sulla distanza dei 3000 metri dello short track. La premier, seduta accanto al presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e a Kim Jae-youl, presidente della International Skating Union, ha scattato video e foto alla presentazione del quartetto prima della partenza. L'azzurro, furioso per il torto subito in semifinale che ne ha provocato la caduta, ha deciso di non prendere parte alla finale b dei 500 metri.