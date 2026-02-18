short track argento per la staffetta donne arianna fontana supera il record di mangiarotti sighel cade fra le polemiche

L’Italia ottiene un argento nella staffetta femminile di short track, un risultato che deriva dalla performance compatta delle atlete italiane. Arianna Fontana supera il record di Mangiarotti in una gara emozionante, dimostrando una grande determinazione. Tuttavia, Sighel cade tra le polemiche, rischiando di compromettere la posizione della squadra. Le azzurre si posizionano seconde nella finale, mentre Barp e Pellegrino conquistano il bronzo nella team sprint di fondo. La competizione prosegue con tensione e attesa.

Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel inseguono la medaglia La presidente del Consiglio presente in tribuna alla Milano Ice skating arena Le azzurre, capitanate da Arianna Fontana, fra pochi istanti in pista L'azzurro ancora a terra dopo essersi scontrato due volte con Laoun. L'arena fischia, ma per i giudici il contatto è regolare. Sfuma il sogno della medaglia, adesso tutte le speranze sono riposte sulla staffetta donne di Arianna Fontana Ci sarà il solo Pietro Sighel nelle semifinali dei 500 metri dello short track. L'azzurro disputa una gara molto intelligente, restando costantemente in scia al canadese e numero uno del ranking William Dandjinou, e blindando così sia il secondo posto che la qualificazione al turno successivo col tempo di 40. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Arianna Fontana argento nei 500 metri di Short track, eguagliato MangiarottiArianna Fontana conquista l’argento nei 500 metri di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Short track: Sighel cade, Fontana guida la staffetta 3000 metri in finale. Sci, oro storico per BraathenAlice Sighel è caduta durante la gara di short track, causando la sua eliminazione ai quarti di finale.

