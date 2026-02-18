Olimpiadi Milano-Cortina | argento Italia nella staffetta short track donne Arianna Fontana nella storia | 14 medaglie

L’Italia conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, questa volta con l’argento nella staffetta femminile di short track. Arianna Fontana, che ha già vinto 13 medaglie olimpiche, aggiunge un’altra pietra miliare alla sua carriera, portando le sue medaglie totali a 14. La squadra italiana ha dato il massimo sulla pista di Torino, sfiorando il primo oro con una performance combattiva. La medaglia arriva dopo un’azione intensa e veloce, che ha fatto esplodere di gioia il pubblico italiano.

MILANO – Ancora una medaglia italiana dallo short track alle olimpiadi Milano-Cortina 2026: è l'argento della staffetta femminile. L'impresa la compiono Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel. Una seconda posizione conquistata alla fine della gara da 27 giri, in cui le azzurre sono state a lungo quarte. Oro alla Corea del Sud, bronzo per il Canada e medaglia di legno per l'Olanda. E' la quattordicesima medaglia nella carriera olimpica di Arianna Fontana, che le consente di superare Edoardo Mangiarotti e diventare la miglior olimpionica azzurra di sempre. Ad assistere alla gara al Forum di Assago anche la premier Giorgia Meloni.