Short track argento per la staffetta donne Fontana a 14 medaglie supera Mangiarotti Sighel cade e s' infuria | diserta la finalina

La staffetta femminile di short track conquista l’argento, portando Fontana a superare Mangiarotti con 14 medaglie vinte. Durante la gara, le atlete italiane si sono fatte notare, ma Sighel ha subito una caduta in semifinale dopo un contatto con un avversario, lasciando la finale. La tensione è salita quando Sighel si è infuriato e ha deciso di abbandonare la finalina. In tribuna, la premier Meloni ha assistito alla corsa, mentre le azzurre hanno tenuto alta la bandiera italiana.

Epilogo a sorpresa nei 500 metri dello short track, con l'oro che va al canadese Steven Dubois (40.835), bravo a sconfiggere gli olandesi. L'argento va all'olandese Melle van `T Wout, che precede il connazionale Jens van ´T Wout, mentre il favorito Dandjinou viene squalificato per aver causato una collisione. Pietro Sighel era stato eliminato in semifinale, dopo un contatto Le parole delle azzurre d'argento della staffetta nello short track. Arianna Sighel: «Abbiamo fatto una bella staffetta, dispiace che è mancato solo quell'attimino. Dedichiamo la medaglia a tutte le ragazze che ci hanno aiutato ad arrivare fin qua e che oggi non erano presenti e anche ai maschietti, che sennò si arrabbiano (ride)».