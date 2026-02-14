Short track | Sighel cade Fontana guida la staffetta 3000 metri in finale Sci oro storico per Braathen

Alice Sighel è caduta durante la gara di short track, causando la sua eliminazione ai quarti di finale. Nel frattempo, Arianna Fontana ha preso il comando della staffetta 3000 metri e si prepara per la finale. La stagione sportiva si arricchisce di un risultato storico per la Norvegese Braathen, che conquista l’oro nello sci. La squadra femminile italiana di curling ha perso contro la Svezia con un punteggio di 6-7, mentre nelle gare di short track, Confortola si è qualificata ai quarti nei 1000 metri.

Bella prova delle azzurre che terminano seconde dietro l'Olanda nella prima semifinale e si qualificano per la finale In finale le due azzurre rispettivamente con il sesto e decimo punteggio Alla fine niente da fare anche per Luca Spechenhauser ed è stato eliminato Niente da fare per Thomas Nadalini eliminato dopo una video review Luca Spechenhauser è giunto quarto (avrebbe dovuto arrivare tra i primi tre per andare in finale), ma la squalifica di un concorrente gli danno ancora la possibilità di qualificarsi con uno dei tempi di ripescaggio Dopo una partita avvincente e serrata l'Italia femminile del curling viene sconfitta per 7-6 dalla Svezia Chiara Betti si qualifica per i quarti di finale con uno dei 4 milior tempi di ripescaggio Ottima prova dell'azzurra che domina la settima batteria e passa il turno La sesta batteria viene vinta da Elisa Confortola che si qualifica per il turno successivo L'azzurra spera nel ripescaggio L'azzurra sarà protagonista della settima e penultima batteria Nel sesto ed ultimo quarto di finale il nostro asso dello short track Pietro Sighel cade e viene eliminato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

