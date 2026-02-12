Arianna Fontana argento nei 500 metri di Short track eguagliato Mangiarotti

Arianna Fontana conquista l’argento nei 500 metri di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. È la prima finale individuale per lei in questa edizione, e si ferma a un passo dal oro, eguagliando il record di Mangiarotti. La gara si è conclusa con una performance solida e piena di emozioni, lasciando il pubblico italiano ancora più orgoglioso.

MILANO - Si conclude con un'altra storica medaglia la prima finale individuale di Arianna Fontana alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nella cornice del Forum, tinto d'arancione e d'azzurro per le due grandi favorite dei 500 metri, la leggenda azzurra conquista la medaglia d'argento. Fontana, complice un contatto nel primo tentativo di partenza e la tensione che ne era conseguita, peggiora il tempo della semifinale, ma è seconda. La nostra portacolori entra così definitivamente nella storia delle Olimpiadi, eguagliando le 13 medaglie (estive) di Edoardo Mangiarotti e diventando (a pari merito) l'italiana più vincente di sempre ai Giochi.

