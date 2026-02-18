Shkendija-Samsunspor Conference League 19-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Poche segnature a Skopje?

La partita tra Shkendija e Samsunspor, in programma il 19 febbraio 2026 alle 21:00, si svolge perché entrambe le squadre cercano di qualificarsi ai gironi della Conference League. La sfida si gioca a Skopje, dove nelle ultime uscite si sono visti pochi gol. I tifosi sono curiosi di scoprire le formazioni ufficiali e le quote scommesse, mentre gli allenatori preparano le strategie per ottenere un risultato positivo. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di voltare pagina.

Dopo uno stop piuttosto lungo, torna la Conference League: anche questa competizione vedrà disputarsi i play-off, come la Champions e l'Europa League. Una delle sfide in programma è quella che vedrà rivaleggiare lo Shkendija e il Samsunspor. La squadra macedone ha chiuso la prima fase con 7 punti e un ventiduesimo posto non particolarmente sfavillante;