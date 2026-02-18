Shkendija-Samsunspor Conference League 19-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La partita tra Shkendija e Samsunspor, in programma il 19 febbraio 2026 alle 21:00, si gioca dopo una pausa di diversi mesi nella Conference League. La sfida si svolge negli stadi di Macedonia e Turchia, con le due squadre che cercano di avanzare ai turni successivi della competizione. I tifosi sono già in trepidante attesa, pronti a sostenere le proprie squadre dal vivo o davanti agli schermi.

Dopo uno stop piuttosto lungo, torna la Conference League: anche questa competizione vedrà disputarsi i play-off, come la Champions e l'Europa League. Una delle sfide in programma è quella che vedrà rivaleggiare lo Shkendija e il Samsunspor. La squadra macedone ha chiuso la prima fase con 7 punti e un ventiduesimo posto non particolarmente sfavillante;

