Omonia Nicosia-Rijeka Conference League 19-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Omonia Nicosia e Rijeka si sfidano per il primo turno dei playoff della Conference League, dopo aver vinto le rispettive partite di qualificazione. La partita si giocherà il 19 febbraio alle 21:00 a Nicosia e rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre, che cercano di evitare l’eliminazione. Le formazioni ufficiali sono state appena annunciate, e le quote dei bookmaker indicano un leggero vantaggio per i padroni di casa. La gara si annuncia combattuta e ricca di emozioni.

Omonia Nicosia e Rijeka si trovano di fronte per il primo atto del doppio confronto dei playoff UEFA Conference League. La gara di andata si disputa sul campo dei ciprioti, che sono in un momento di forma e vogliono sfruttarlo, così come sperano di sfruttare il fattore campo. La formazione allenata dal norvegese Henning Berg.