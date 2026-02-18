Shiffrin è sempre Shiffrin | oro nello slalom donne 12 anni dopo Sochi Fondo maschile |  bronzo all' Italia nel team sprint 

La Francia conduce nella prima manche, per ora l'Italia è 14esima per un errore a poligono di Auchentaller. Hanna Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e la neo campionessa dell'individuale Lisa Vittozzi vanno in cerca di una medaglia. 1. Mikaela Shiffrin (Usa) 47"13 (1) + 51"97 (2) = 1'39"10 ORO2. Camille Rast (Sui) 48"18 (4) + 52"42 (5) = 1'40"60 +1"50 ARGENTO3. Anna Swenn Laon (Swe) 48"29 (5) + 52"52 (9) = 1'40"81 +1"71 BRONZO4. Wendy Holdener (Sui) 48"29 (5) + 52"74 (14) = 1'41"03 +1"935. Katharina Truppe (Aut) 48"77 (10) + 52"33 (4) = 1'41"10 +2"006. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Olimpiadi, fondo maschile: Italia di bronzo nel team sprint. Slalom donne: Shiffrin per ora in testa, male le azzurreL'Italia conquista il bronzo nel team sprint di fondo alle Olimpiadi di Cortina, un risultato arrivato grazie a un’ottima prestazione degli atleti italiani.

Mikaela Shiffrin riconquista l'oro olimpico nello slalom dopo 12 anni, due italiane in top 15Mikaela Shiffrin ha vinto l’oro nello slalom femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo 12 anni dall’ultima vittoria.

Una medaglia d'oro attesa dodici anni, per Mikaela ShiffrinUna delle sciatrici più forti di sempre è tornata a vincere la sua gara preferita anche alle Olimpiadi: per una come lei è una notizia ...

Il ritorno di Shiffrin: è oro olimpico, dominato lo slalom specialeDopo le delusioni di Pechino 2022, la sciatrice americana domina la gara con oltre un secondo e mezzo di vantaggio sulle avversarie ...

Posizioni delle nostre azzurre dopo la prima manche di slalom: 15. Lara Della Mea +2.01 23. Martina Peterlini +2.54 Fuori Anna Trocker Guida nettamente la classifica Mikaela Shiffrin 47.13 2. Lena Duerr +0.82 3. Cornelia Oehlund +1

MILANO CORTINA | La statunitense Mikaela Shiffrin è in testa dopo la prima manche dello slalom speciale femminile di Milano Cortina, davanti alla tedesca Duerr e alla svedese Oehlund. Prima delle italiane è Lara Della Mea, 15/a con 2 secondi di distacco.