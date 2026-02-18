Olimpiadi fondo maschile | Italia di bronzo nel team sprint Slalom donne | Shiffrin per ora in testa male le azzurre

L'Italia conquista il bronzo nel team sprint di fondo alle Olimpiadi di Cortina, un risultato arrivato grazie a un’ottima prestazione degli atleti italiani. La gara si è conclusa con un quarto posto per la Norvegia e il dominio della Svezia. Nel frattempo, nel mondo dello sci alpino, Mikaela Shiffrin guida la classifica del slalom femminile, mentre le italiane incontrano difficoltà. La giornata prosegue con le staffette di biathlon e le gare di short track, attirando l'attenzione degli appassionati.

La star dello snowboard Su Yiming ha conquistato mercoledì la prima medaglia d'oro della Cina alle Olimpiadi di Milano-Cortina, riscattandosi con stile nello slopestyle dopo aver perso il titolo del big air all'inizio dei Giochi. Su ha realizzato 82.41 punti nella sua prima di tre discese sotto il sole splendente del Livigno Snow Park (dopo la bufera di ieri), piazzando una zampata che nessuno dei suoi avversari è più riuscito a raggiungere, migliorando l'argento vinto alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.?Argento al Giappone con Taiga Hasegawa e bronzo agli Stati Uniti con Jake Canter. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 18 febbraio in DIRETTA: Shiffrin in testa, avanzano le azzurre nel fondoMikaela Shiffrin domina la gara di slalom e si prende il primo posto, mentre le atlete italiane avanzano nelle competizioni di fondo.

LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurre in finale! Bene Barp, ora PellegrinoIl nome di Klaebo è salito agli onori delle cronache perché ha stabilito il miglior tempo nelle qualificazioni del team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi 2026, assicurandosi così un posto in finale.

