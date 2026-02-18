Mikaela Shiffrin riconquista l' oro olimpico nello slalom dopo 12 anni due italiane in top 15

Mikaela Shiffrin ha vinto l’oro nello slalom femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo 12 anni dall’ultima vittoria. La campionessa americana ha dominato la gara, superando tutte le avversarie con scie rapide e precise. Due italiane si sono piazzate tra le prime 15 posizioni, dimostrando la crescita dello sci alpino nel nostro paese. La competizione si è svolta sulle piste di Cortina, attirando un grande pubblico sugli spalti e milioni di telespettatori. La vittoria di Shiffrin ha chiuso il programma di sci alpino con un risultato storico.

Milano Cortina 2026 chiude il programma olimpico di sci alpino con un epilogo memorabile: Mikaela Shiffrin conquista lo slalom femminile, interrompendo un pattern di successi sfuggiti alle Olimpiadi e segnando un terzo alloro olimpico in carriera. Dodici anni dopo Sochi, la campionessa statunitense si conferma tra le grandi della disciplina, offrendo una prestazione che fonde precisione e temperamento in due manche tra le porte strette. La gara si è accesa con una prima manche da prestazione stellare da parte di Shiffrin, che ha impostato un tempo di riferimento difficilmente allungabile dalle inseguitrici.