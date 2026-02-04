Happetito di Fasano entra nel circuito delle sedi del Gruppo Fortis | un nuovo spazio di cultura

L’Happetito di Fasano diventa una sede del Gruppo Fortis. La storica trattoria si unisce al circuito di spazi dedicati alla cultura e all’aggregazione. Ora il locale non è solo ristorante, ma anche punto di incontro e di crescita per la comunità locale.

La storica realtà del ristorante Happetito di Fasano entra ufficialmente a far parte del circuito di sedi territoriali del Gruppo Fortis, consolidando l'impegno del Gruppo nella creazione di spazi dedicati alla cultura, all'aggregazione e alla crescita delle comunità locali.

Il Gruppo Fortis porta il progetto “Impara l'Arte” nel carcere di Brindisi, offrendo ai detenuti l’opportunità di partecipare a percorsi formativi e culturali.

Leonardo Maria Del Vecchio entra nel capitale del Giornale con un investimento strategico, segnando una nuova fase per lo storico quotidiano.

