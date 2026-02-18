Settecento alberi sotto la lente Via quelli considerati a rischio

Il Comune ha deciso di abbattere 700 alberi considerati a rischio, dopo aver riscontrato problemi di stabilità e salute. Nei quartieri della città, vengono monitorati costantemente i pini e le querce, con l’obiettivo di evitare incidenti. Alcune piante malate sono già state rimosse e sostituite con nuovi alberi, mentre si pianifica di creare aree verdi più grandi e più sicure.

Monitoraggio degli alberi e del loro stato di salute, sostituzione delle piante malate e creazione di boschi urbani. Sono alcune delle priorità definite dal Comune di Lastra a Signa che, negli ultimi mesi, ha effettuato una prima serie di accertamenti. "Abbiamo esaminato 700 alberi col sistema Vta (Visual tree assesment) – spiega il sindaco, Emanuele Caporaso (in foto) – e, in base ai risultati, stiamo procedendo alla sostituzione delle prime sei piante a rischio. Osservati speciali sono i pini, che peggio sopportano i cambiamenti climatici, che dopo un certo numero di anni diventano particolarmente fragili e che hanno radici superficiali, spesso alla base di problemi al manto stradale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Settecento alberi sotto la lente. Via quelli considerati a rischio Niscemi sotto la lente delle Regioni: fragilità del territorio e rischio idrogeologico al centro del dibattito.Niscemi torna a essere al centro dell’attenzione politica. Leggi anche: Rogo in via Stelvio. Termosifone sotto la lente Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Settecento alberi sotto la lente. Via quelli considerati a rischio. Villa storica con dependance e parco privato, a pochi minuti dal centro di Rimini. Una dimora del Settecento immersa in un parco di circa 2.500 mq, tra alberi secolari, materiali di pregio e affreschi fedelmente riprodotti, capaci di restituire agli ambienti un’elega facebook