Rogo in via Stelvio Termosifone sotto la lente

Era da poco passata l’ora di cena e, nonostante il buio e il clima, quanto stava accadendo ha incuriosito e addirittura fatto scendere in strada parecchi passanti e residenti nella zona di via Stelvio. Qui martedì sera in un appartamento al quarto piano del condominio situato al civico 19 si è sviluppato un principio di incendio. Tra i primi ad accorgersene proprio il padrone di casa, che vive da solo ed era appena uscito per portare la spazzatura quando, scorgendo del fumo uscire proprio da una finestra dalla sua abitazione, ha subito provveduto a dare l’allarme. In pochi minuti sono intervenuti una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Sondrio con Aps (autopompa serbatoio) e As (autoscala), supportata da una squadra di vigili volontari di Tresivio con Aps. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rogo in via Stelvio. Termosifone sotto la lente

Contenuti che potrebbero interessarti

Il rogo ha coinvolto un terrazzino dove era posizionata una stufa - facebook.com Vai su Facebook

Rogo in via Stelvio. Termosifone sotto la lente - Era da poco passata l’ora di cena e, nonostante il buio e il clima, quanto stava accadendo ha incuriosito e addirittura fatto scendere in strada parecchi passanti e residenti nella zona di via Stelvio ... msn.com scrive

Interventi dopo il rogo boschivo a Prato e Stelvio - Dal 10 aprile al 24 aprile, oltre 145 ettari di bosco sono stati devastati dalle fiamme nel territorio dei Comuni di Prato allo Stelvio e Stelvio. Secondo ansa.it