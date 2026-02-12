Niscemi sotto la lente delle Regioni | fragilità del territorio e rischio idrogeologico al centro del dibattito

Niscemi torna a essere al centro dell’attenzione politica. Durante l’assemblea dei presidenti regionali, si è parlato delle fragilità del territorio e del rischio idrogeologico. Le regioni hanno sottolineato la necessità di interventi urgenti per mettere in sicurezza l’area. La discussione si concentra sulla vulnerabilità di Niscemi e sulle sfide che il territorio affronta ogni anno a causa delle piogge e delle frane. Ora si aspetta un piano concreto per prevenire i danni e proteggere le comunità locali.

Niscemi al centro del dibattito sulla fragilità del territorio: l'assemblea plenaria dei presidenti regionali. Niscemi, in Sicilia, è oggi il fulcro dell'attenzione istituzionale. I presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome si sono riuniti questa mattina, 12 febbraio 2026, per esprimere solidarietà alla comunità colpita dalla recente frana e per valutare misure di supporto concreto. L'iniziativa, promossa dal presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, mira a fornire una risposta coordinata a un'emergenza che mette in luce le vulnerabilità del territorio siciliano.

