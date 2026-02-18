Seth Rollins | Io e CM Punk non abbiamo ancora risolto le nostre divergenze personali

Seth Rollins ha dichiarato che i loro scontri passati con CM Punk non sono ancora superati. La causa è la lunga rivalità che ha portato a tensioni tra i due lottatori, anche dopo il ritorno di Punk sul ring. Rollins ha spiegato che condividere il palco non cambia le divergenze personali ancora presenti. La loro relazione rimane complicata, nonostante abbiano lavorato insieme negli ultimi mesi. La questione tra i due continua a tenere banco tra i fan e gli addetti ai lavori.

Seth Rollins ha chiarito che il fatto che lui e CM Punk condividano il ring dal ritorno di Punk non significa che i loro problemi nella vita reale siano ormai alle spalle. Sebbene siano riusciti a convivere nei programmi WWE, Rollins ammette che il lato personale della loro storia rimane complicato. Durante un’apparizione al Club Shay Shay con Shannon Sharpe, a Rollins è stato chiesto apertamente se le cose tra lui e Punk andassero bene. La sua risposta ha lasciato poco spazio all’interpretazione. “No. Non direi. Ovviamente c’è una sorta di rapporto di lavoro, altrimenti non potremmo scendere sul ring e fare match, ma è molto complesso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

