Seth Rollins a WrestleMania 42 | il destino è ancora in bilico

Seth Rollins potrebbe tornare a lottare a WrestleMania 42, ma ancora non c’è nulla di deciso. La WWE tiene tutto sotto controllo, senza conferme ufficiali, mentre i fan aspettano di scoprire se il suo nome sarà tra gli incontri principali dell’evento. La situazione resta aperta e tutto dipende dagli sviluppi delle prossime settimane.

La situazione interna della WWE riguardo a un possibile confronto tra Seth Rollins e Bron Breakker per WrestleMania 42 viene gestita con cautela e attenzione alle condizioni reali, non per una mancanza di volontà narrativa. Nonostante l’evento fosse presente nei piani aziendali, la dirigenza sembra orientata a proteggere sia la salute dell’atleta sia la trama, evitando qualunque annuncio prematuro che potrebbe compromettere l’esito o la credibilità del feud. La WWE non ha fornito una conferma ufficiale, né ha intenzione di farlo finché non saranno chiare le condizioni di disponibilità di Rollins. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

A WrestleMania 42, Seth Rollins si prepara a sfidare Bron Breakker in un match che promette scintille.

Seth Rollins conosce il suo avversario per la prossima grande serata di wrestling.

Argomenti discussi: Seth Rollins: -Io, Dean e Roman volevamo il Triple Threat tra gli ex-Shield a WrestleMania!; Deciso il match di Seth Rollins a WrestleMania 42; La WWE ha deciso l’avversario di Seth Rollins a WrestleMania 42; WWE: Indecisione sui piani per WrestleMania di Seth Rollins.

