Servizio trasporto pubblico locale Da lunedì scatta la rivoluzione

Da lunedì, il servizio di trasporto pubblico locale cambia volto in città. La linea V215 diventa il principale collegamento tra i quartieri, con più corse ogni giorno per ridurre i tempi di attesa. Nel frattempo, la linea V216 viene eliminata perché aveva pochi passeggeri, creando così un percorso più efficiente e meno congestionato.

Da lunedì il servizio di trasporto pubblico urbano si rinnova. La linea V215 diventa la spina dorsale della mobilità cittadina (con un potenziamento delle corse giornaliere), mentre viene soppressa la linea V216, sottoutilizzata. La riorganizzazione il servizio nasce dall'analisi dei flussi di passeggeri già condotte dall'Agenzia Tpl di Como, Lecco e Varese nella predisposizione del proprio Programma di bacino, e dalle segnalazioni giunte all'Amministrazione comunale, con riguardo alle coincidenze mancate con i treni regionali alla stazione di Castellanza. Il nuovo assetto prevede 31 corse giornaliere della linea V215 dal lunedì al venerdì, con frequenza media di 20-30 minuti per tutto l'arco della giornata dalle 6.