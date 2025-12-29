La Regione Lazio rivoluziona il trasporto pubblico locale il Pd attacca | Servizio ridotto e assenza di confronto
A partire dal 2 gennaio 2026, il Lazio introdurrà le nuove “unità di rete” nel trasporto pubblico regionale, secondo la delibera della giunta Rocca. La riforma mira a riorganizzare il servizio, ma ha suscitato critiche da parte del Pd, che denuncia riduzioni e mancanza di confronto. Questa misura rappresenta un cambiamento significativo per il sistema di mobilità locale, con ripercussioni sulle abitudini dei cittadini e sulla gestione dei trasporti pubblici nella regione.
Dal 2 gennaio 2026 nel Lazio entrano in vigore le nuove “unità di rete” del trasporto pubblico regionale, come deciso dalla giunta Rocca. Una rivoluzione per i comuni, esclusi i capoluoghi di provincia, che mira a una migliore organizzazione e ottimizzazione della spesa. Critiche al nuovo Tpl. 🔗 Leggi su Romatoday.it
