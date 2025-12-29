La Regione Lazio rivoluziona il trasporto pubblico locale il Pd attacca | Servizio ridotto e assenza di confronto

A partire dal 2 gennaio 2026, il Lazio introdurrà le nuove “unità di rete” nel trasporto pubblico regionale, secondo la delibera della giunta Rocca. La riforma mira a riorganizzare il servizio, ma ha suscitato critiche da parte del Pd, che denuncia riduzioni e mancanza di confronto. Questa misura rappresenta un cambiamento significativo per il sistema di mobilità locale, con ripercussioni sulle abitudini dei cittadini e sulla gestione dei trasporti pubblici nella regione.

Regione Lazio, approvata la manovra: “Debito ridotto di oltre 13 miliardi, quasi 500 milioni di investimenti” - Elemento centrale della manovra è la riduzione del debito regionale di oltre 13 miliardi di euro, resa possibile dalla cancellazione delle anticipazioni di liquidità riconosciuta a livello nazionale. ilfaroonline.it

Extra Tv. . REGIONE LAZIO: CONTRIBUTO TAXI PER DISABILI, ONLINE IL BANDO - facebook.com facebook

Firmato Accordo con la Regione Lazio! Accolte le richieste della #CISL per la partecipazione dei lavoratori nelle aziende controllate e sgravi IRPEF per i redditi più bassi. Misure a sostegno di cittadini e operatori sanitari, con attenzione alle famiglie fragili e la x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.