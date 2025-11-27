Pavimentazioni restauri di monumenti e illuminazione | a che punto è il piano da 90 milioni per il centro storico

Palermotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'erano un altro sindaco a Palazzo delle Aquile, un altro presidente alla Regione siciliana e un altro governo a Roma, quando nel febbraio 2021, in piena era Covid, venne firmato il Cis, contratto istituzionale di sviluppo, con il quale il ministero dei Beni culturali ripartì in parti uguali 360. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Pavimentazioni, restauri di monumenti e illuminazione: a che punto è il piano da 90 milioni per il centro storico - Nel 2021, in piena era Covid, il ministero della Cultura ha destinato alla Regione e al Comune i finanziamenti per 17 progetti mirati alla valorizzazione del cuore di Palermo. Lo riporta palermotoday.it

Illuminazione dei monumenti per valorizzazione il territorio e e i suoi beni culturali - Avviso per l'acquisizione di proposte progettuali - 78 del 13 novembre 2020 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'accesso a contributi destinati a sostenere iniziative degli enti locali e degli enti gestori ... Secondo regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Pavimentazioni Restauri Monumenti Illuminazione