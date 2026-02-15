Rinviata la gara Enna-Athletic Club Palermo | il campo del Gaeta è impraticabile

La partita tra Enna e Athletic Club Palermo è stata cancellata a causa del campo in pessime condizioni. Il terreno del campo Generale Gaeta, dove si doveva giocare, è diventato impraticabile dopo le forti piogge degli ultimi giorni. Le squadre attendevano di giocare già da questa mattina, ma le autorità sportive hanno deciso di spostare l’incontro.

La partita, che era in programma alle 14.30, verrà recuperata prossimamente. Le forti piogge abbattutesi in questi giorni hanno appesantito in maniera irreversibile il manto erboso dell’impianto Enna-Athletic Club Palermo è stata rinviata a data da destinarsi: la gara del Generale Gaeta, che era in programma oggi alle ore 14.30, non si è giocata per impraticabilità del campo. Le forti piogge abbattutesi su Enna, infatti, hanno appesantito il manto erboso dell’impianto rendendo impossibile lo svolgimento del match. Il direttore di gara ha effettuato il classico sopralluogo prima del fischio di inizio, insieme ai due capitani: la decisione, però, è stata inevitabile viste le condizioni del prato.🔗 Leggi su Palermotoday.it Rinviata per il campo impraticabile: quando si gioca la gara tra Benacquista Latina e Chiusi Questa mattina è stato annunciato il recupero della partita tra Benacquista Latina e Chiusi, rinviata lo scorso 25 gennaio a causa del campo impraticabile. Basket: campo impraticabile, non si gioca la gara tra Benacquista Latina e Chiusi La partita tra Benacquista Latina e Chiusi, valida per la 23ª giornata di Serie B, è stata rinviata a causa di un campo impraticabile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie D, il comunicato dell'Enna; Serie D, Enna-Athletic Club Palermo rinviata: campo impraticabile. Enna-Athletic Club Palermo non si gioca: rinvio ufficiale per campo impraticabileENNA – Stop al match tra Enna e SSD Athletic Club Palermo. La gara di Serie D è stata rinviata per impraticabilità del terreno di gioco. Il direttore di gara, dopo il sopralluogo effettuato insieme ai ... ilovepalermocalcio.com Serie D, Enna-Athletic Club Palermo: partita rinviata per impraticabilità del campo facebook Calcio: Enna-Athletic Club Palermo si giocherà al Gaeta x.com