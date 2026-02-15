Serie A2 | classifica spaccata sette squadre in due punti

La sesta giornata di ritorno della Serie A2 maschile ha portato a una classifica molto compatta, con sette squadre racchiuse in soli due punti. La partita tra Verona e Ravenna, che si è conclusa con un punteggio di 3-2, ha fatto salire ulteriormente la tensione in zona retrocessione.

La sesta giornata di ritorno della serie a2 maschile ha offerto incontri decisivi tra squadre in spinta per la permanenza in categoria e formazioni in cerca di piazzamenti utili in classifica. risposte esterne alle trasferte e scambi di punti hanno caratterizzato le sfide, contribuendo a una fase di stagione particolarmente movimentata. i risultati hanno rimesso in discussione la graduatoria e mantenuto vivo l'incerto equilibrio tra le forze in campo, con la lotta per la retrocessione che resta al centro dell'attenzione.