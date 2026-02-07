Serie a2 elite L’Atlante nella tana dell’Olimpia Regium Appuntamento pieno di insidie
L’Atlante si prepara ad affrontare l’Olimpia Regium in una partita che può decidere il suo cammino in serie A2. Dopo aver vinto contro Mestre, i padroni di casa cercano di confermare la buona forma, ma sanno che l’avversario, reduce dalla sconfitta di Rovereto, arriverà carico e determinato a riscattarsi. La partita si annuncia aperta, con entrambe le squadre che puntano a fare risultato.
L’Atlante vuol dare continuità dopo la vittoria contro Mestre, ma l’avversario odierno – l’Olimpia Regium – va a caccia del riscatto dopo la sconfitta di Rovereto. La diciottesima giornata di serie a2 Elite di calcio a 5 vedrà quindi i biancorossi grossetana impegnati oggi a Reggio Emilia per un incontro molto difficile. Calcio d’inizio alle 17 all’Arena Sport di Reggio Emilia, con i grossetani che, dopo la vittoria del turno scorso, sono rientrati in corsa per un posto playoff, mentre i reggiani sono distanti 5 punti e vogliono tenersi lontani dalla zona playout. I grossetani arrivano a questa trasferta quarti in classifica alla pari col Maccan Prata, formazione attrezzata e costruita per centrare i playoff, e gli emiliani dovranno fare a meno dello squalificato Edinho. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
