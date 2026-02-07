L’Atlante si prepara ad affrontare l’Olimpia Regium in una partita che può decidere il suo cammino in serie A2. Dopo aver vinto contro Mestre, i padroni di casa cercano di confermare la buona forma, ma sanno che l’avversario, reduce dalla sconfitta di Rovereto, arriverà carico e determinato a riscattarsi. La partita si annuncia aperta, con entrambe le squadre che puntano a fare risultato.

L’Atlante vuol dare continuità dopo la vittoria contro Mestre, ma l’avversario odierno – l’Olimpia Regium – va a caccia del riscatto dopo la sconfitta di Rovereto. La diciottesima giornata di serie a2 Elite di calcio a 5 vedrà quindi i biancorossi grossetana impegnati oggi a Reggio Emilia per un incontro molto difficile. Calcio d’inizio alle 17 all’Arena Sport di Reggio Emilia, con i grossetani che, dopo la vittoria del turno scorso, sono rientrati in corsa per un posto playoff, mentre i reggiani sono distanti 5 punti e vogliono tenersi lontani dalla zona playout. I grossetani arrivano a questa trasferta quarti in classifica alla pari col Maccan Prata, formazione attrezzata e costruita per centrare i playoff, e gli emiliani dovranno fare a meno dello squalificato Edinho. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie a2 elite. L’Atlante nella tana dell’Olimpia Regium. Appuntamento pieno di insidie

