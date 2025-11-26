Sergio Bonelli Editore presenta TEX WILLER RAZA IL COMANCHERO

RAZA IL COMANCHERO, una delle saghe più amate del giovane  Tex Willer, scritta da  Mauro Boselli  e illustrata da  Carlos Gomez, torna in una nuova e prestigiosa edizione cartonata, presentata in anteprima a Lucca Comics & Games 2025 e disponibile in libreria e fumetteria dal  5 dicembre. Mentre in Arizona infuria la guerra tra gli Apaches e la Cavalleria degli Stati Uniti, Tex cavalca alla ricerca di  Felix, il ragazzo del cui rapimento  Cochise  è stato ingiustamente accusato. Tra agguati, battaglie, assedi e inseguimenti che si susseguono a ritmo indiavolato, entrano in scena  Jesse Hawks, veterano dei Rangers, e  Pedro Raza, spietato capo dei Comancheros, impegnati in un’eterna sfida mortale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

