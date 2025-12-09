Sergio Bonelli Editore presenta TEX E EL MORISCO DIABLERO!
Arriva sugli scaffali il 10 dicembre TEX E EL MORISCO. DIABLERO!, scritto da Gianluigi Bonelli e disegnato da Guglielmo Letteri. El Morisco è un grande studioso di civiltà antiche, esperto di magia egiziana e azteca. Per lui erbologia e scienze occulte non conoscono segreti. Alleato e compagno di mille avventure, El Morisco è sempre pronto a schierarsi al fianco di Tex sulla pista della giustizia. In TEX E EL MORISCO. DIABLERO!, una specie di lupo mannaro semina terrore fra gli Apaches delle Sierras e soltanto El Morisco può fermare la maledizione! I pards corrono in soccorso dell’amico, ma dovranno vedersela con la diablera azteca Mitla, legata indissolubilmente alla sanguinosa creatura. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
