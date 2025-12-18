Proteste e scontri con la polizia | cosa sta succedendo VIDEO

Nel cuore di Bruxelles, migliaia di agricoltori si sono radunati con i loro trattori, scatenando proteste e scontri con le forze dell'ordine. Le strade del quartiere europeo sono state bloccate e i clacson hanno riecheggiato, mentre i leader dell'UE si riunivano al vertice. Una mobilisatione che evidenzia il malcontento del settore agricolo e la tensione che attraversa la capitale europea.

Strade bloccate e clacson a raffica nel quartiere europeo di Bruxelles: migliaia di agricoltori hanno raggiunto la capitale con i trattori mentre i leader dell’ UE erano riuniti al vertice. Secondo le ricostruzioni, in poche ore si è passati da un presidio previsto di 50 mezzi a circa 1.000 trattori e fino a 7.000 manifestanti, proprio nel giorno in cui i capi di Stato e di governo discutevano tutele e possibili rinvii sull’accordo UE-Mercosur. La scintilla è divampata a Place du Luxembourg, a due passi dal Parlamento europeo. Nel faccia a faccia con la polizia in assetto antisommossa sono volati sassi e patate, mentre tra i fumogeni e i petardi comparivano bare improvvisate con la scritta “agricoltura” date alle fiamme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Scontri in piazza in Italia. È il caos: “Hanno attaccato la polizia”. Sta succedendo adesso

Leggi anche: Via Don Morosini tra bivacchi e proteste: cosa sta succedendo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Grecia, scontri a Creta fra agricoltori e polizia: la protesta legata ai sussidi Ue; Askatasuna: perquisizioni della polizia nello storico centro sociale di Torino; Virtus Hapoel, 200 attivisti alla manifestazione oggi a Bologna, traffico in tilt sui viali: “Fuori i sionisti”; Virtus-Hapoel, Eurolega ad alta tensione: si entra solo con un documento.

UE, scontri polizia e agricoltori, vetrine rotte e fuochi d'artificio - Violenti scontri tra polizia e gli agricoltori in protesta fuori dal palazzo del Parlamento europe ... msn.com