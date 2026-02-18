Serata di ballo nel locale non autorizzato interrotto l' evento | scatta il sequestro per il Babù

La polizia e le altre forze dell’ordine hanno interrotto una serata di ballo nel locale non autorizzato Babù a Latina, causando il sequestro dell’attività. Durante un’ispezione, i controllori hanno scoperto irregolarità amministrative serie, tra cui mancanza di autorizzazioni e problemi di sicurezza. L’evento, che si svolgeva senza licenza, attirava molti giovani. Le autorità hanno deciso di bloccare immediatamente l’attività e di mettere sotto sequestro il locale. La situazione resta sotto osservazione, mentre gli agenti continuano a verificare eventuali altre irregolarità.

L'ispezione scattata nell'ambito del vasto piano di controlli di locali e discoteche dopo la tragedia di Crans Montana. Rilevate diverse irregolarità anche sotto il profilo della sicurezza La verifica è stata predisposta nell'ambito di un vasto piano di controlli partito anche in provincia, sulla base di una direttiva del ministero, dopo la tragedia di Crans Montana. Come annunciato nei giorni scorsi, in seguito a una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza e a un successivo vertice organizzato dalla questura con tutte le forze di polizia, le ispezioni sono iniziate proprio dal capoluogo.