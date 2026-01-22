Scatta il sequestro per un centro demolizioni non autorizzato

I carabinieri del Nucleo forestale di Sezze hanno sequestrato un centro di demolizioni veicoli operante senza le necessarie autorizzazioni. L’attività ispettiva ha rilevato l’assenza di titoli autorizzativi, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di legge nel settore. Il sequestro rappresenta un intervento volto a garantire il rispetto delle regolamentazioni ambientali e di sicurezza, prevenendo attività non autorizzate.

