Guardia di Finanza e Arpam | 7 mesi di collaborazione e successi Scoperte oltre 880 tonnellate di rifiuti speciali

La collaborazione tra Guardia di Finanza e Arpam nelle Marche, durata sette mesi, ha portato a importanti risultati nella tutela ambientale, con oltre 880 tonnellate di rifiuti speciali scoperti. Un esempio di sinergia efficace tra le competenze tecniche di entrambe le istituzioni, finalizzata alla tutela del territorio e alla lotta contro il traffico illecito di rifiuti.

ANCONA – Il Comando regionale Marche della Guardia di Finanza e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche hanno completato con successo il primo anno di collaborazione, sottolineando l'efficacia dell'integrazione tra le competenze tecniche dell'Arpam e le approfondite capacità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

