Brindisi accusa | violazione dell’embargo alla Russia sequestro d’urgenza di una nave con 33mila tonnellate di materiale ferroso Guardia di finanza

La Guardia di Finanza di Brindisi ha sequestrato una nave con 33.000 tonnellate di materiale ferroso, accusata di aver violato l’embargo alla Russia. L’operazione, svolta in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e coordinata dalla Procura locale, ha riguardato un’imbarcazione battente bandiera di un’isola dell’Oceania, proveniente dal mar Nero. Il sequestro rappresenta un intervento importante contro possibili violazioni delle sanzioni internazionali.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nei giorni scorsi, all'esito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane di Brindisi, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Brindisi, veniva sottoposta a sequestro preventivo d'urgenza una nave, battente bandiera di una piccola Isola dell'Oceania, proveniente dalle acque territoriali russe del mar Nero, con il relativo carico di 33.000 tonnellate di materiale ferroso. Il provvedimento cautelare veniva emesso a mente di quanto previsto dal Regolamento UE 833-2014, in ottemperanza alle misure adottate nell'ambito dei cd.

