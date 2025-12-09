L' allarme di Gioffré e Campana sulla sanità | Tra un anno Calabria senza più servizio pubblico
Un allarme preoccupante sulla sanità calabrese emerge dalle parole di Santo Gioffré e Giuseppe Campana, che denunciano un progressivo impoverimento dei servizi pubblici. Campana critica duramente le scelte di Occhiuto, sostenendo che la situazione sta peggiorando rapidamente e che è urgente un intervento da parte dei sindaci per evitare un disastro sanitario.
Un allarme lanciato da Santo Gioffré, ospite di un dibattito sulla sanità, è ripreso da Giuseppe Campana, portavoce di Europa VerdeAvs, che afferma: “Occhiuto ha ridotto la sanità a un malato incurabile”Campana attacca il governatore e invita i sindaci all’azione: “Tra ampliamento e un altro del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
“Sanità malata. Curare il sistema per curare la Calabria e la Sibaritide”: il 5 dicembre talk show con Gioffrè, Stasi, Campana e Latella - facebook.com Vai su Facebook
