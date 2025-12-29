Sanità integrativa per il personale scolastico | firmato il CCNI definitivo ma resta l’incognita sui tempi

È stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) che prevede l’introduzione di un’assicurazione sanitaria integrativa per il personale scolastico. Sebbene la firma sia un passo importante, permangono ancora incertezze sui tempi di attuazione e sulle modalità di accesso. Questa novità rappresenta un cambiamento significativo nel settore, con possibili implicazioni per i lavoratori e le istituzioni scolastiche.

