Sanità integrativa per il personale scolastico | firmato il CCNI definitivo ma resta l’incognita sui tempi

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) che prevede l’introduzione di un’assicurazione sanitaria integrativa per il personale scolastico. Sebbene la firma sia un passo importante, permangono ancora incertezze sui tempi di attuazione e sulle modalità di accesso. Questa novità rappresenta un cambiamento significativo nel settore, con possibili implicazioni per i lavoratori e le istituzioni scolastiche.

È stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) che introduce per la prima volta un’assicurazione sanitaria integrativa per il personale scolastico. Si tratta di una novità significativa per il comparto istruzione, che estende anche a docenti e personale ATA una tutela strutturata sul piano della salute. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

