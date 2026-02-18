Senza biglietto fugge dai controllori poi finisce in ospedale

Martedì 17 febbraio, un uomo ha tentato di scappare dai controllori senza biglietto e si è poi ferito, finendo in ospedale. La polizia sta verificando cosa sia realmente successo e quali siano le cause dell’incidente. La fuga ha attirato l’attenzione dei passanti e ha causato qualche disagio nel traffico della zona.

Sono in corso indagini della polizia riguardo un controverso episodio accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 17 febbraio in via dei Pisoni. Un giovane pakistano è finito all'ospedale in ambulanza a causa di alcune contusioni ed escoriazioni che si è provocato mentre pare stesse fuggendo dai verificatori incaricati di Seta. Poco prima infatti era stato trovato nell'autostazione di piazzale Roma senza biglietto dell'autobus, ma al momento di fornire le proprie generalità ai verificatori sarebbe scappato in direzione di Borgofaxall, inseguito di corsa dai tre addetti al controllo dei biglietti.