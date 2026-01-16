Senigallia attesa di 8 ore per una barella al pronto soccorso | malato oncologico costretto a sdraiarsi a terra
A Senigallia, un paziente oncologico ha dovuto attendere otto ore per una barella al pronto soccorso, trovandosi infine a sdraiarsi a terra. Un’immagine che evidenzia le criticità del sistema sanitario locale, suscitando riflessioni sulla qualità dell’assistenza e sulle condizioni di chi si trova in situazioni di emergenza. Questa vicenda mette in luce la necessità di interventi concreti per migliorare i servizi di emergenza e garantire un’assistenza più dignitosa.
Una foto che vale più di mille parole. Anzi, in situazioni come queste forse non ci sarebbero neanche parole adeguate. Si tratta di quanto accaduto a Senigallia, dove l’immagine divenuta virale ritrae un uomo di 60 anni malato di tumore, attendere per 8 ore una barella al pronto soccorso della città marchigiana in provincia di Ancora. Ma a causa del dolore che gli impedisce di stare a lungo seduto, l’attesa lo ha costretto a stendersi a terra. “Franco soffre di un grave tumore e io non sono arrabbiata solo per lui – ha spiegato la moglie del 60enne, Cecilia – ma anche per tutte le persone che stavano aspettando lì, qualcuno anche dal giorno prima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
