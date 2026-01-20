Mateta Juve l’attaccante furioso dopo l’offerta bianconera respinta dal Crystal Palace Ecco cosa sta succedendo | un club inglese bussa alla porta

Mateta, attaccante del Crystal Palace, ha manifestato insoddisfazione dopo la respinta dell’offerta della Juventus. La situazione ha portato il giocatore a chiedere la cessione, mentre il club inglese valuta eventuali opportunità di mercato. La situazione è in evoluzione, con i Villans interessati a un possibile inserimento, e resta da capire quale sarà l’esito delle trattative.

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, si è aperta una frattura profonda e apparentemente insanabile tra Mateta e il Crystal Palace. L'attaccante francese è descritto come furioso nei confronti della dirigenza del club londinese, rea di aver respinto l'offerta ufficiale presentata dalla Vecchia Signora per acquisire il suo cartellino.

La Juventus sta valutando un possibile acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.

Il Crystal Palace ha ufficialmente risposto alla prima proposta della Juventus per Jean-Philippe Mateta.

