Fortini Juve | la società bianconera prepara la mossa ma attenzione alla concorrenza Ecco la valutazione della Fiorentina
La Juventus sta valutando una mossa strategica con Fortini, ma deve confrontarsi con la concorrenza di altre società, tra cui la Fiorentina. La situazione richiede attenzione e analisi accurata per definire le prossime decisioni di mercato, nel rispetto delle tempistiche e delle esigenze della squadra. Ecco una panoramica sulla situazione attuale e le possibili implicazioni per il club bianconero.
Fortini Juve: la società bianconera prepara la mossa per il suo acquisto, ma attenzione alla concorrenza. Ecco la valutazione della Fiorentina. La Juventus guarda al futuro e valuta un affondo deciso per puntellare la difesa con i migliori giovani del campionato. La dirigenza potrebbe, nei prossimi giorni, fare una mossa concreta per l’acquisto del cartellino di Niccolò Fortini della Fiorentina. LEGGI ANCHE: Mercato Juventus, scelta l’alternativa per l’attacco in caso di mancato arrivo di Mateta: il nome individuato dalla dirigenza Secondo quanto riportato da “La Nazione”, strappare il giocatore ai toscani richiederà un esborso significativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
