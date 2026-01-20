Fortini Juve | la società bianconera prepara la mossa ma attenzione alla concorrenza Ecco la valutazione della Fiorentina

La Juventus sta valutando una mossa strategica con Fortini, ma deve confrontarsi con la concorrenza di altre società, tra cui la Fiorentina. La situazione richiede attenzione e analisi accurata per definire le prossime decisioni di mercato, nel rispetto delle tempistiche e delle esigenze della squadra. Ecco una panoramica sulla situazione attuale e le possibili implicazioni per il club bianconero.

